Mini-show dell' attore toscano per presentare il suo spettacolo Pietro - Un uomo nel vento Preso dall' emozione però è caduto sul nome del Pontefice

Durante una serata dedicata alla promozione del suo nuovo spettacolo

R oberto Benigni è tornato al Tg1 regalando uno dei momenti più divertenti della serata. Ospite per presentare il suo nuovo spettacolo su Rai 1 Pietro – Un uomo nel vento, il comico toscano ha trasformato l’intervista in un piccolo show, iniziando con una richiesta che ha spiazzato tutti: poter sedere al posto della conduttrice Emma D’Aquino. «Ho sempre sognato di diventare il “dicitore del Tg1?», ha scherzato, chiedendo alla giornalista di cedergli per un attimo la poltrona. La conduttrice del tg, sorridendo, ha acconsentito e Benigni si è accomodato alla scrivania del telegiornale più seguito del Paese, divertendosi a improvvisare una chiusura da vero anchorman. 🔗 Leggi su Iodonna.it