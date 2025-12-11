Minaccia i buttafuori di un locale con un coltello poi l' amico aggredisce anche i carabinieri

Due giovani, coinvolti in una rissa fuori da un locale, hanno minacciato i buttafuori con un coltello e successivamente hanno aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. Per questi comportamenti violenti, sono stati vietati di frequentare il locale e altri pubblici nella zona.

Avevano aggredito i carabinieri, anche minacciandoli con un coltello, fuori da un locale. Per questo non potranno più frequentare quello e altri locali pubblici nella zona.I fatti erano successi alcune settimane fa, quando una pattuglia dei carabinieri era intervenuti in un locale dell'Ossola per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

