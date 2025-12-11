Minacce sull’autobus | il controllo dei biglietti diventa un incubo

L’attività di controllo dei biglietti sugli autobus, solitamente una procedura di routine, si sta trasformando in un momento di forte tensione. Crescono infatti le segnalazioni di incidenti e comportamenti aggressivi durante i controlli, rendendo questa operazione un vero e proprio incubo per passeggeri e controllori.

Il controllo dei biglietti, un gesto di routine per chi viaggia sui mezzi pubblici, si è trasformato in pochi minuti in una scena di tensione e paura. È successo nella tarda mattinata di mercoledì a Laives, lungo via Brennero, dove un normale servizio di verifica a bordo di un autobus di linea ha.

