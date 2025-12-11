Minacce social al presidente Mattarella e al Papa | salernitano nei guai

Un residente di Salerno è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver diffuso online messaggi offensivi e minacciosi rivolti al presidente Mattarella e al Papa. L'indagine ha portato all'identificazione dell'autore, evidenziando i rischi e le conseguenze delle minacce sui social rivolte a figure istituzionali e religiose.

Un uomo residente a Salerno è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver diffuso in rete messaggi offensivi e minatori indirizzati alle più alte cariche dello Stato e della Chiesa. Gli agenti della Digos della Questura locale, a seguito delle indagini, hanno proceduto al ritiro cautelativo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

