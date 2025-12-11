Minacce pedinamenti e violenza | ex convivente denuncia indagato finisce sotto controllo elettronico

Recentemente, a Ceccano, i Carabinieri hanno applicato una misura cautelare nei confronti di un uomo indagato per minacce, pedinamenti e violenza nei confronti di un'ex convivente. L’ordinanza di divieto di avvicinamento è stata adottata per tutelare la vittima, segnando un passo importante nella gestione di situazioni di rischio e tutela delle persone coinvolte.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P. di Frosinone su richiesta della locale Procura, nei confronti di un cittadino italiano di 35 anni, residente a Ferentino e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe perseguitato per oltre un anno l'ex compagna con minacce, pedinamenti e incursioni nell’abitazione. - facebook.com Vai su Facebook

Minacce di morte all’ex compagna: arrestato a Vercelli un 46enne pluripregiudicato - 30, una donna in evidente stato di agitazione, ha chiamato la Centrale operativa della Questura di Vercelli riferendo di essere stata minacciata di morte dal suo ... Segnala quotidianopiemontese.it

«Ti ammazzo»: arrestato 46enne a Vercelli. Anni di violenze e minacce all’ex compagna - Gli agenti la mettono al sicuro e trovano l’uomo ubriaco, con un coltello in tasca e pronto a uscire di casa. Si legge su giornalelavoce.it