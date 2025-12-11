Minacce ai genitori ferisce il padre ad una mano Arrestato il figlio violento

Un episodio di violenza familiare si è verificato a Taurisano, con un 40enne che ha ferito il padre a una mano durante un episodio di aggressione. L'uomo è stato arrestato dalla polizia e trasferito nel carcere di Lecce, in seguito a segnalazioni di maltrattamenti ai danni degli anziani genitori.

TAURISANO – Ancora un caso di maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori e un 40enne del posto viene arrestato dalla polizia e trasferito preso il carcere di Lecce.L’episodio si è verificato nella serata di ieri quando gli agenti delle volanti del commissariato di Taurisano, dopo la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

