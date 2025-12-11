Mimì tutti ne parlano io l’ho conosciuta | su il sipario per la presentazione del docufilm di Lazotti

11 dic 2025

Il 16 dicembre a Reggio Calabria sarà presentato ufficialmente il docufilm dedicato a Mia Martini, diretto da Gianfrancesco Lazotti. L'evento si terrà nella sala del consiglio della Camera di commercio e offrirà un'occasione per scoprire la vita e la carriera della celebre cantante attraverso questa produzione.

Martedì 16 dicembre, alle ore 16, nella sala del consiglio della Camera di commercio di Reggio Calabria, via Tommaso Campanella, 22, sarà presentato ufficialmente il docufilm dedicato a Mia Martini, scritto e diretto da Gianfrancesco Lazotti e prodotto da Stefano Baldrini e Sandro Fabiano, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

