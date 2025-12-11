Mimì tutti ne parlano io l’ho conosciuta | su il sipario per la presentazione del docufilm di Lazotti

Il 16 dicembre a Reggio Calabria sarà presentato il docufilm su Mia Martini, diretto da Gianfrancesco Lazotti. L'evento, che si terrà nella sala del consiglio della Camera di commercio, offrirà l'opportunità di scoprire la vita e la carriera della celebre cantante attraverso un'opera che ne racconta il percorso.

Martedì 16 dicembre, alle ore 16, nella sala del consiglio della Camera di commercio di Reggio Calabria, via Tommaso Campanella, 22, sarà presentato ufficialmente il docufilm dedicato a Mia Martini, scritto e diretto da Gianfrancesco Lazotti e prodotto da Stefano Baldrini e Sandro Fabiano, in.