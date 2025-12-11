Millie Bobby Brown e Lily Allen | ecco cos' hanno in comune…

Vanityfair.it | 11 dic 2025

Millie Bobby Brown e Lily Allen condividono un dettaglio sorprendente nel loro stile. Durante la sua apparizione al Tonight Show, l'attrice ha indossato un look total black con un effetto vedo-non vedo, simile a quello sfoggiato recentemente dalla cantante. Due personalità diverse, ma unite da un trend fashion che cattura l'attenzione.

Per la sua apparizione al Tonight Show, l'attrice esibisce un provocante look total black dall'effetto vedo-non vedo che ne ricorda uno sfoggiato poco tempo fa dalla cantante.

Per la sua apparizione al Tonight Show, l'attrice esibisce un provocante look total black dall'effetto vedo-

Was Millie Bobby Brown making a nod to Lily Allen with her latest see-through look? Recently, one of the strongest proponents has been Millie Bobby Brown, who has embraced a number of sheer ensembles while promoting the final season of her hit sci-