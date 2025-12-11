Milleproroghe Cna | Estendere a tutte le piccole imprese la proroga per le polizze anti-catastrofali

La Cna solleva preoccupazioni sulla bozza del decreto Milleproroghe, che prevede una proroga di un anno per le polizze anti-catastrofali, limitata inizialmente a pubblici esercizi e imprese ricettive. L'associazione chiede di estendere questa proroga a tutte le piccole imprese, evidenziando l'importanza di un intervento più ampio per tutelare il settore.

ROMA – La Cna apprende con sorpresa la presenza nella bozza di decreto Milleproroghe, di prossima approvazione in Consiglio dei Ministri, della proroga di un anno del termine esclusivamente per i pubblici esercizi e le imprese ricettive stabilito per la stipula dei contratti assicurativi per i rischi catastrofali. Considerati i gravi ritardi nella predisposizione dello schema di contratto tipo e nella realizzazione da parte di IVASS del comparatore che consenta alle imprese di confrontare le polizze offerte e orientarsi in maniera consapevole, la CNA chiede che la proroga proposta sia opportunamente estesa a tutte le piccole e microimprese per le quali l’obbligo entrerebbe in vigore dal prossimo primo gennaio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it