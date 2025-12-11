Militanti di Casapound urlano dove sono gli antifascisti? E una donna risponde | Qui io lo sono Il video

Un episodio a Cagliari mostra un confronto tra militanti di Casapound e un’attivista antifascista. Nel video, i neofascisti si radunano davanti al loro spazio e rivolgono domande, ricevendo una risposta che sottolinea l’impegno antifascista di una donna presente. Un momento che evidenzia le tensioni e le diverse posizioni politiche nella città.

"In via Cervi, a Cagliari, i neofascisti di CasaPound si radunano davanti al loro 'Spazio non conforme' e iniziano a gridare. Urlano: 'Dove sono gli antifascisti?'. Così, tutti convinti. Una volta, due volte, poi una terza. Finché accade una cosa bellissima. Dal silenzio dei balconi si alza una sola voce, calma e netta. La voce di una donna: 'Qui! Io sono antifascista'. E la verità è questa: gli antifascisti non devono farsi cercare. Sono ovunque, siamo ovunque. Ora e sempre". Così il deputato del Pd, Marco Furfaro, in un post su Instagram nel quale ha condivido il video in questione.