Milinkovic-Savic delude al Da Luz | pagelle sotto la sufficienza

Forzazzurri.net | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita al Da Luz, Vanja Milinkovic-Savic non ha brillato, ricevendo valutazioni sotto la sufficienza. La sua prestazione ha suscitato critiche e delusione tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando alcune lacune in un match ricco di momenti difficili per il portiere.

La serata del Da Luz lascia più ombre che luci su Vanja Milinkovic-Savic, finito nel mirino . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

