Milinkovic-Savic delude al Da Luz | pagelle sotto la sufficienza

Durante la partita al Da Luz, Vanja Milinkovic-Savic non ha brillato, ricevendo valutazioni sotto la sufficienza. La sua prestazione ha suscitato critiche e delusione tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando alcune lacune in un match ricco di momenti difficili per il portiere.

Milinkovic-Savic 5: Sbaglia con i piedi in un paio di occasioni, regalando due chances chiare al Benfica. Disattento anche sulla rete del vantaggio di Richard Rios Beukema 5.5: Prestazione ben lontana dalle ultime in campionato, tutto il pacchetto difensivo del

STARTING XI: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Hojlund, Lang. #BenficaNapoli Vai su X

