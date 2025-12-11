Milano sbaglia manovra e sfonda parete dell’autosilo | auto a penzoloni nel vuoto

Questa mattina a Milano, nel quartiere di Viale Corsica e Corso XXII Marzo, si è verificato un incidente in cui un'auto ha sbagliato manovra e ha sfondato la parete di un autosilo, rimanendo appesa nel vuoto. L'episodio ha attirato l'attenzione degli abitanti e delle autorità, che sono intervenute sul posto per gestire la situazione.

Auto a penzoloni nel vuoto questa mattina a Milano nel quartiere di Viale Corsica e Corso XXII Marzo. Un anziano automobilista ha miracolosamente scampato una tragedia. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata presso il Supergarage Ardenza in via Giacomo Zanella 49. Un uomo di 84 anni, italiano, si stava apprestando a uscire dall'autorimessa quando, per cause ancora da accertare, ha sbagliato manovra e ha sfondato la parete dell'autosilo, rimanendo appeso nel vuoto.

