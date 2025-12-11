Milano sbaglia manovra e sfonda garage a 8 metri di altezza | salvo 84enne

Un incidente insolito si è verificato questa mattina a Milano, dove un’auto ha sfondato il garage al primo piano, rimanendo sospesa a otto metri di altezza. L’incidente ha coinvolto un uomo di 84 anni e si è verificato in un’autorimessa di via Giacomo Zanella 49. Nessuno è rimasto ferito grazie alla tempestiva intervento delle forze di soccorso.

Ha sbagliato la manovra sfondando il garage al primo piano e rimanendo con l’auto sospesa. È successo questa mattina in un’autorimessa garage a Milano in via Giacomo Zanella 49. Un anziano di 84 anni, a causa probabilmente di una manovra sbagliata, al momento di uscire dal garage, ha sfondato il muretto vetrato al primo piano rimanendo in bilico per alcuni minuti a un’altezza di circa otto metri. I vigili del fuoco di Milano sono giunti sul posto per prestare i soccorsi con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco. Dopo aver estratto dall’abitacolo il conducente scosso e in stato di shock (trasportato dal 118 al vicino Policlinico) hanno messo in sicurezza l’area bloccando il transito in tutto il primo piano dell’autorimessa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, sbaglia manovra e sfonda garage a 8 metri di altezza: salvo 84enne

