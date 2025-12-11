Milano | gip ' legge urbanistica violata per torre Unico-Brera nessuna buona fede' **

Un'ordinanza del gip di Milano accusa di violazione delle leggi urbanistiche il cantiere della torre Unico-Brera, evidenziando l'assenza di buona fede nell'operato. La vicenda sottolinea le criticità legate al rispetto delle norme edilizie in un contesto di crescente attenzione alle questioni di pianificazione urbana nella città.

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Un cantiere che procede in palese violazione delle norme sull'urbanistica. E' questa la motivazione che ha portato il giudice per le indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini ad accogliere la richiesta di sequestro preventivo della torre Unico-Brera nell'area di via Anfiteatro 7. I 27 indagati per abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso tra progettisti ed ex funzionari comunali "hanno concorso, nelle rispettive qualità, a formare titoli edilizi di copertura, palesemente illegittimi" si legge nel decreto di 80 pagine. Si tratta di soggetti sia privati (Carlo e Stefano Rusconi, legali rappresentanti di R. 🔗 Leggi su Iltempo.it