Milano giornalista sfigurato dai Pro Pal | Ho rischiato di perdere un occhio

Tgcom24.mediaset.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giornalista milanese denuncia di essere stato aggredito durante un corteo dai Pro Pal, subendo gravi ferite e rischiando di perdere un occhio. L'episodio evidenzia la violenza e l'assenza di comunicazione da parte dei responsabili dell'evento, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle proteste e sulla sicurezza dei cronisti presenti.

"Io aggredito dai Pro Pal e sfigurato da un sasso. Ho rischiato di perdere un occhio. Neppure un messaggio dai responsabili del corteo". Questo il racconto del reporter Bevilacqua picchiato durante gli scontri di Udine, a margine della partita Italia-Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

