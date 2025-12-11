**Milano | Gdf sequestra torre Unico-Brera 27 indagati per abusi edilizi**

La Guardia di Finanza di Milano ha disposto il sequestro preventivo del cantiere Unico-Brera in via Anfiteatro 7, dove sono in corso lavori per due edifici residenziali. L’operazione coinvolge 27 indagati per presunti abusi edilizi, nel contesto di un’indagine sulle attività di costruzione e conformità dell’intervento.

Milano, 11 dic. (Adnkronos) - Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, disposto dal gip di Milano del cantiere Unico- Brera in via Anfiteatro 7 dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. L'attività si inquadra in una più ampia indagine delegata dalla Procura che riguarda più progetti urbanistici di rilevante valore economico in corso di realizzazione che vengono realizzati, secondo l'ipotesi accusatoria, in violazione della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Milano: Gdf sequestra torre Unico-Brera, 27 indagati per abusi edilizi**

