Milano | Gdf sequestra torre Unico-Brera 27 indagati per abusi edilizi 2

La Guardia di Finanza ha sequestrato la torre Unico-Brera a Milano, coinvolgendo 27 indagati per abuso edilizio. L'indagine, condotta dal pool della procura milanese, si focalizza sui cambiamenti urbanistici e sulle nuove costruzioni che stanno trasformando il volto della città. Il progetto è al centro di un approfondimento giudiziario sulle pratiche edilizie e le autorizzazioni.

(Adnkronos) - Il progetto è da tempo al centro dell'attenzione del pool della procura di Milano - pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici - che si occupa del filone sull'urbanistica e sui palazzi di nuova costruzione che stanno cambiando il volto di Milano. Il cantiere nella centralissima zona Brera ha una lunga storia tanto che risalirebbe al 1828 la prima pratica edilizia su via Anfiteatro 7 e sulla questione è già intervenuto nel 2021 il Consiglio di Stato che ha dato ragione alla società costruttrice contro il ricorso di alcuni residenti nel quartiere. Nel 1999 l'amministrazione comunale aveva approvato un progetto di ricostruzione per realizzare case popolari, nel 2007 vengono abbattuti i due ruderi pubblici risalenti al '700, di 3 e 5 piani, e si passa al progetto attuale che prevede la realizzazione di due edifici di lusso da 4 e 11 piani autorizzati con una Scia (segnalazione certificata d'inizio attività) e non con un permesso di costruire con annesso piano attuativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it