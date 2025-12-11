Milano Cortina 2026 inaugurato il nuovo centro antidoping | il video

A pochi anni dai Giochi di Milano-Cortina 2026, è stato inaugurato un nuovo centro antidoping, simbolo di impegno e innovazione per lo sport italiano. Il video correlato evidenzia l'importanza di questa struttura, paragonandone la realizzazione all’impresa della pista da bob, sottolineando la rilevanza di un'organizzazione all'avanguardia per la sicurezza delle competizioni.

“Se penso ai Giochi di Milano-Cortina, avere questo laboratorio in tempi così stringenti è un’impresa che per me equivale a quella fatta per la pista da bob. Nessuno ci credeva e lo abbiamo fatto. Ci siamo riusciti “. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, nel presentare la nuova sede del laboratorio antidoping a Roma. “Questo è il frutto del dovere di ognuno di noi, ci dedichiamo al bene comune e lo facciamo con passione e abnegazione. Rappresentiamo un governo che lavora così. Lo abbiamo fatto in un tempo che sembrava complicato ed è stato frutto della collaborazione tra tutti i soggetti”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it