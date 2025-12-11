Milan quanto è importante Christian Pulisic?

Christian Pulisic sta sorprendendo il Milan con il suo impatto, nonostante le poche presenze in campionato. Con appena nove presenze, è già diventato uno dei principali goleador della squadra, condividendo la vetta della classifica marcatori con Lautaro Martinez. La sua crescita potrebbe rivelarsi fondamentale nel cammino dei rossoneri verso obiettivi importanti.

Sogno Scudetto? Non ancora, ma grazie a qualcuno i sogni possono avverarsi. È il caso di Christian Pulisic, che nonostante le sole 9 presenze in campionato ha raggiunto la vetta della classifica capocannonieri, insieme a Lautaro Martinez. Prendete carta e penna, segnandovi questi dati. Pulisic, l'arma decisiva del Milan. L'americano da quando ha cominciato la stagione 2025-26 non ha avuto la stessa continuità degli scorsi anni. Basta pensare che nelle sue 12 presenze, tra Coppa Italia e Serie A, ha giocato metà delle gare da titolare, collezionando comunque ben 9 reti (due in coppa e sette in campionato).