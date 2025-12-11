Milan nome a sorpresa per il dopo Maignan | nel mirino un giovane portiere brasiliano
Il Milan cerca un nuovo portiere dopo la partenza di Maignan. Tra i nomi in lizza spunta quello di un giovane talento brasiliano, seguito con attenzione dal ds Igli Tare. La società rossonera valuta diverse opzioni per rafforzare la rosa e garantire affidabilità tra i pali nella prossima stagione.
Spunta un nuovo nome per il dopo Maignan: il ds del Milan, Igli Tare, segue da vicino un giovane portiere brasiliano. Il Milan continua a spingere per il rinnovo di Mike Maignan, ma al momento la trattativa procede senza scossoni. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2026 e in società nessuno vuole farsi impreparato: i dirigenti tengono aperto ogni scenario nel caso in cui il francese decidesse di non andare avanti insieme al club. Per questo, Tare sta valutando diversi profili. Tra i nomi finiti sul taccuino del ds rossonero, ci sarebbe anche quello di Hugo Souza, estremo difensore del Corinthians che si sta mettendo in mostra per personalità e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Sportface.it
Matteo Moretto: “Icardi è stato proposto al Milan. Mi dicono sia un nome difficilissimo, non uno dei primi nomi della lista. È un nome che il Milan in questo momento non sta tenendo caldo, però non è un nome che mi hanno smentito al 100%. Mi hanno tenuto u - facebook.com Vai su Facebook
@MatteMoretto: " #Icardi è stato proposto al #Milan. Mi dicono sia un nome difficilissimo, non uno dei primi nomi della lista, è un nome che il Milan in questo momento non sta tenendo caldo, però non è un nome che mi hanno smentito al 100%. Mi hanno t Vai su X
Sorpresa Milan: primi contatti per Zirkzee - I rossoneri ci provano di nuovo per l’attaccante: è tornato di moda dopo aver sfiorato il Milan nell’estate del 2024 Milan, primi contatti per Zirkzee (ANSA) – MilanLive. Segnala milanlive.it
Milan, nome nuovo per la porta: occhi puntati in Brasile - Arriva un nome nuovo dal Brasile per la porta del Milan: i rossoneri continuano a lavorare sul rinnovo di Maignan. spaziomilan.it scrive