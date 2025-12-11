Milan nome a sorpresa per il dopo Maignan | nel mirino un giovane portiere brasiliano

Il Milan cerca un nuovo portiere dopo la partenza di Maignan. Tra i nomi in lizza spunta quello di un giovane talento brasiliano, seguito con attenzione dal ds Igli Tare. La società rossonera valuta diverse opzioni per rafforzare la rosa e garantire affidabilità tra i pali nella prossima stagione.

Spunta un nuovo nome per il dopo Maignan: il ds del Milan, Igli Tare, segue da vicino un giovane portiere brasiliano. Il Milan continua a spingere per il rinnovo di Mike Maignan, ma al momento la trattativa procede senza scossoni. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2026 e in società nessuno vuole farsi impreparato: i dirigenti tengono aperto ogni scenario nel caso in cui il francese decidesse di non andare avanti insieme al club. Per questo, Tare sta valutando diversi profili. Tra i nomi finiti sul taccuino del ds rossonero, ci sarebbe anche quello di Hugo Souza, estremo difensore del Corinthians che si sta mettendo in mostra per personalità e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Sportface.it