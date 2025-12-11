Milan Fofana fuori per infortunio | nessun rischio verso Sassuolo Le ultime novità

Fofana sarà assente nel match tra Milan e Sassuolo a causa di un infortunio subito durante la partita contro la Lazio. Il centrocampista francese, fondamentale per il centrocampo rossonero, si trova ancora in fase di recupero e potrebbe non essere disponibile per la sfida imminente. Ecco le ultime novità sulle condizioni di Fofana e le scelte di Allegri per la trasferta.

