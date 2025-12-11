Milan – Como salta la trasferta in Australia? Abodi | Dubbi fin dall' inizio

La sfida tra Milan e Como, inizialmente annunciata come la prima partita di Serie A disputata fuori dall’Italia in Australia, ha suscitato numerosi dubbi e polemiche fin dalle prime fasi di pianificazione. Le incertezze riguardano principalmente la validità e la fattibilità dell’evento, portando a una crescente discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Milano, 11 dicembre 2025 – Era nata con l'idea di essere la prima partita di Serie A fuori dall'Italia, ma ben presto Milan – Como è diventata forse la gara più discussa degli ultimi anni. Sicuramente la più chiacchierata tra quelle non ancora disputate. Dal botta e risposta tra l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo e Adrien Rabiot fino all'intervento di Maignan: di Milan – Como si è parlato tanto, forse troppo, e alla fine l'opzione australiana sembra destinata a naufragare. Sicuramente hanno inciso le pesanti critiche riguardo la lunga trasferta, ma anche le condizioni imposte dall'Asian Football Confederation e Football Australia hanno giocato la loro parte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan – Como, salta la trasferta in Australia? Abodi: “Dubbi fin dall'inizio”

