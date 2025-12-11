Milan che avvio! I 31 punti ti spingono in Champions lo dicono i numeri
Il Milan inizia la stagione con un'impresa convincente, accumulando 31 punti che lo proiettano in zona Champions. La vittoria a Torino è stata fondamentale, mantenendo alta la tensione e consolidando la posizione in classifica. I numeri confermano il buon momento dei rossoneri, pronti a continuare il loro percorso verso obiettivi ambiziosi.
La partita di Torino ha garantito la giusta dose di pathos fino agli istanti conclusivi, ma, soprattutto, ha regalato al Milan tre punti di vitale importanza per il prosieguo del cammino in campionato. I rossoneri tornano in vetta alla classifica in coabitazione con il Napoli, con 31 punti, un numero che a livello statistico evoca dolci ricordi. A rivelarlo è Opta, la società di analisi sportiva, che ha preso in esame tutte le stagioni in cui il Milan ha raccolto un simile bottino di punti dopo le prime 14 giornate di campionato, ottenendo risultati davvero interessanti a fine stagione. Come è andata nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it
