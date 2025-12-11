Milan Braida sulla lotta Scudetto | Se la giocheranno con Inter e Napoli A gennaio va completata la rosa

Ariedo Braida analizza la corsa allo Scudetto in un'intervista a 'Tuttosport', sottolineando il ruolo di Milan, Inter e Napoli come principali protagonisti. L'ex dirigente rossonero evidenzia l'importanza di rafforzare la rosa a gennaio per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Nella lunga intervista di Ariedo Braida al quotidiano 'Tuttosport', l'ex dirigente del Milan ha parlato della possibile lotta scudetto, inserendo anche i rossoneri assieme a Inter e Napoli. Ecco le sue parole.

