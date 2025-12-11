Milan ascolta Braida | Maignan? Se vuoi vincere trofei va blindato Devi tenerti stretto i campioni che hai
Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, intervistato da 'Tuttosport', si concentra sulla situazione di Maignan, in scadenza di contratto. Nel suo intervento, sottolinea l'importanza di blindare il portiere per mantenere la competitività e vincere trofei, evidenziando la necessità di conservare i campioni attuali per il futuro del club.
Nell'intervista di Ariedo Braida concessa a 'Tuttosport, l'ex direttore sportivo del Milan si esprime sulla delicata questione Maignan, in scadenza di contratto con il Diavolo. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan primo, Braida: "Pulisic mi ricorda Sheva. Maignan va blindato senza se e senza ma" - Intervistato da Tuttosport quest'oggi, l'ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida ha commentato il momento dei rossoneri, iniziando da. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Milan, senti Braida: "Pulisic come Shevchenko. Maignan va blindato". E sulla lotta Scudetto... - L’architetto dei grandi trionfi dell'era Berlusconi esalta lo statunitense: "Ricorda Andriy, freddezza e capacità di essere decisivo con una giocata" ... Come scrive tuttosport.com