Migranti Tribunale di Agrigento sospende il fermo di Mediterranea | illegittime le misure del Decreto Piantedosi
Il Tribunale di Agrigento ha sospeso il fermo della nave Mediterranea, contestando la legittimità delle misure adottate con il Decreto Piantedosi. La decisione sottolinea l'importanza di anteporre la tutela della vita delle persone soccorse, evidenziando le criticità delle politiche migratorie in atto e il rispetto dei diritti umani.
Il Tribunale ha assolto i 4 migranti sottoposti a fermo come scafisti nel luglio 2024: la non punibilità derivante dal riconoscimento dello “stato di necessità”. - facebook.com Vai su Facebook
