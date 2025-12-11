Migranti Tribunale di Agrigento sospende il fermo di Mediterranea | illegittime le misure del Decreto Piantedosi

Il Tribunale di Agrigento ha sospeso il fermo della nave Mediterranea, contestando la legittimità delle misure adottate con il Decreto Piantedosi. La decisione sottolinea l'importanza di anteporre la tutela della vita delle persone soccorse, evidenziando le criticità delle politiche migratorie in atto e il rispetto dei diritti umani.

Il Tribunale di Agrigento ha sospeso il fermo amministrativo della nave Mediterranea, criticando l'uso del Decreto Piantedosi e ribadendo che la tutela della vita delle persone soccorse viene prima di ogni cosa. Una vicenda che evidenzia i rischi di strumenti punitivi che ostacolano le ONG e il soccorso nel Mediterraneo centrale.