migranti multa da 10mila euro e fermo di 20 giorni a nave humanity 1

11 dic 2025

Dopo lo sbarco di 85 migranti nel porto di Ortona, le autorità italiane hanno disposto un fermo di 20 giorni per la nave Humanity 1, accompagnato da una multa di 10mila euro. Questo provvedimento si aggiunge a un fermo di 8 giorni già in atto, limitando le operazioni della nave di soccorso nelle acque italiane.

“In seguito allo sbarco di 85 persone nel porto assegnato di Ortona (Italia) lunedì 1 dicembre, ed un fermo provvisorio di 8 giorni, il capitano della Humanity 1 ieri pomeriggio, ha ricevuto un ordine di fermo dalle autorità italiane: per 20 giorni, la nave di soccorso non potrà navigare e svolgere le sue operazioni di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

