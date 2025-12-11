Migranti Meloni esulta e rivendica la primogenitura

L’Italia si distingue per la sua dura posizione sui migranti, con Meloni che esulta rivendicando la priorità nella lotta al traffico di esseri umani. Mentre si intensificano le azioni contro i diritti umani, l’Europa si prepara ad adottare strategie simili, segnando un cambiamento nelle politiche migratorie e nelle prospettive sulla tutela dei diritti fondamentali.

L’attacco ai diritti umani si chiama «lotta al traffico di esseri umani». In Italia si dice già da qualche tempo e l’Europa si appresta ora a seguire la stessa rotta. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Migranti, Meloni esulta e rivendica la primogenitura

Meloni esulta: "Drastico calo dei flussi migratori in Europa". Ma è vero? Ecco i numeri - La presidente del Consiglio: "Gestire i flussi è possibile, dobbiamo lavorare per consolidare questi sforzi". Da today.it

Meloni: “I centri in Albania funzioneranno, la responsabilità non è mia”. Schlein: “Hai fallito” - Albania sui migranti, "tanti hanno lavorato per frenarlo o bloccarlo ma noi siamo determinati ad andare avanti, perché è un ... Scrive repubblica.it

Bruxelles. Il Consiglio condivide la strategia di Giorgia Meloni sui migranti; ha approvato i regolamenti sui Paesi di origine sicuri (compresa, finalmente, una lista Ue di questi Paesi) che consentiranno di respingere le richieste di asilo infondate degli immigr - facebook.com Vai su Facebook