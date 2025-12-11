Migranti Meloni esulta e rivendica la primogenitura

Cms.ilmanifesto.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si distingue per la sua dura posizione sui migranti, con Meloni che esulta rivendicando la priorità nella lotta al traffico di esseri umani. Mentre si intensificano le azioni contro i diritti umani, l’Europa si prepara ad adottare strategie simili, segnando un cambiamento nelle politiche migratorie e nelle prospettive sulla tutela dei diritti fondamentali.

L’attacco ai diritti umani si chiama «lotta al traffico di esseri umani». In Italia si dice già da qualche tempo e l’Europa si appresta ora a seguire la stessa rotta. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

migranti meloni esulta e rivendica la primogenitura

© Cms.ilmanifesto.it - Migranti, Meloni esulta e rivendica la primogenitura

Meloni esulta: "Drastico calo dei flussi migratori in Europa". Ma è vero? Ecco i numeri - La presidente del Consiglio: "Gestire i flussi è possibile, dobbiamo lavorare per consolidare questi sforzi". Da today.it

Meloni: “I centri in Albania funzioneranno, la responsabilità non è mia”. Schlein: “Hai fallito” - Albania sui migranti, "tanti hanno lavorato per frenarlo o bloccarlo ma noi siamo determinati ad andare avanti, perché è un ... Scrive repubblica.it