Migranti la Germania pensa di portarli in Uganda e Kurdistan iracheno Ma anche nella sicura Tunisia

Il governo tedesco valuta l'invio di migranti irregolari in centri di accoglienza e rimpatrio situati in Uganda, Kurdistan iracheno e Tunisia, in seguito all’approvazione europea di nuove norme sui Paesi sicuri e rimpatri. Questa proposta si inserisce nel quadro delle recenti decisioni dei ministri dell’Interno dell’UE, volte a gestire in modo più efficace i flussi migratori.

Secondo quanto riportato da Bild, il governo tedesco sta prendendo in considerazione la possibilità di trasferire alcuni migranti irregolari in centri di accoglienza e rimpatrio situati fuori dall’ Unione europea, dopo che lunedì i ministri dell’Interno dei Paesi membri hanno approvato la posizione del Consiglio Ue per il negoziato col Parlamento sui Paesi sicuri e sul nuovo regolamento rimpatri. L’iter è ancora lungo e parecchi sono i nodi da sciogliere, anche sui cosiddetti “return hub”, centri di transito dove trasferire gli irregolari che non si riescono a rimpatriare nel loro paese d’origine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti, la Germania pensa di portarli in Uganda e Kurdistan iracheno. Ma anche nella “sicura” Tunisia

