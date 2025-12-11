Michelle Gisin cade a 100 chilometri orari | la sciatrice sarà operata per una lesione cervicale
Durante le prove della Discesa libera di St. Moritz, Michelle Gisin, due volte campionessa olimpica, è caduta a circa 100 chilometri orari. La sciatrice svizzera subirà un intervento chirurgico a causa di una lesione cervicale, suscitando grande preoccupazione tra gli appassionati di sci e gli addetti ai lavori.
