Michelle Gisin cade a 100 chilometri orari | la sciatrice sarà operata per una lesione cervicale

Durante le prove della Discesa libera di St. Moritz, Michelle Gisin, due volte campionessa olimpica, è caduta a circa 100 chilometri orari. La sciatrice svizzera subirà un intervento chirurgico a causa di una lesione cervicale, suscitando grande preoccupazione tra gli appassionati di sci e gli addetti ai lavori.

