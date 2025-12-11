Miami dopo New York si ribella a Trump | chi è Eileen Higgins la Gringa dem e prima sindaca donna nella città dominata dai repubblicani cubano-americani

Miami si prepara a un cambiamento significativo con l’elezione di Eileen Higgins, la prima sindaca donna e democratica della città, tradizionalmente dominata dai repubblicani cubano-americani. Questa vittoria segna un passo importante nel panorama politico locale e rappresenta un messaggio di rinnovamento e speranza per l’America, in un momento di trasformazioni sociali e politiche.

“È un nuovo giorno per la città”, un voto storico e un segnale per l’America. Prima l’elezione di Mamdani a sindaco di New York. Poi il trionfo delle dem Abigail Spanberger e Mikie Sherrill, nuove governatrici di Virginia e New Jersey. Ora, dalla Florida, la ‘Gringa’ ha dato un nuovo schiaffo elettorale a Donald Trump in una delle roccaforti repubblicane (a due passi dalla Palm Beach di Mar-a-Lago): i dem hanno riconquistato Miami dopo quasi 30 anni con la 61enne Eileen Higgins, prima sindaca donna e non ispanica della città dominata per decenni dai politici repubblicani cubano-americani. MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 09: Miami Mayoral-elect Eileen Higgins is hugged by her mother, Patricia Higgins, as she celebrates her victory at her election night party held at the Miami Women's Club on December 09, 2025 in Miami, Florida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Miami (dopo New York) si ribella a Trump: chi è Eileen Higgins, la Gringa dem e prima sindaca donna nella città dominata dai repubblicani cubano-americani

