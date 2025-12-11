Mi sono fatto impiantare un chip nella mano per fare trucchi di magia ma ho dimenticato la password | la storia del mago-scienziato Zi Teng Wang

Zi Teng Wang, mago e scienziato cinese, ha deciso di impiantarsi un chip RFID nella mano per eseguire trucchi di magia. Tuttavia, ha dimenticato la password di accesso, ritrovandosi ora tagliato fuori dalla tecnologia inserita nel suo corpo. La sua storia mette in discussione i rischi e le implicazioni di integrare dispositivi digitali direttamente nel proprio organismo.

"Sono tagliato fuori dalla tecnologia dentro il mio corpo, ed è tutta colpa mia ". Zi Teng Wang, prestigiatore e scienziato cinese, si è fatto impiantare un chip RFID nella mano per alcuni trucchi di magia. La mossa a sorpresa si è rivelata controproducente. Wang, infatti, ha scordato la password del chip. Come raccontato su Facebook, il ragazzo aveva studiato un trucco per stupire la platea: controllare il telefono di uno spettatore tramite l'oggetto metallico. "È venuto fuori che premere ripetutamente il telefono di qualcun altro sulla mia mano, cercando di capire dove si trova il lettore Rfid del loro telefono, non è poi così misterioso, magico e sorprendente" ha dichiarato il prestigiatore sui social che ha aggiunto: "Usare il mio telefono per la scansione non ha lo stesso effetto per ovvie ragioni".

