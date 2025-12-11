Mi ha ricordato Kubrick | Christopher Nolan ha amato questa scena particolare de I Peccatori

Durante un evento speciale, Christopher Nolan ha condiviso il suo apprezzamento per l'ultimo film di Ryan Coogler, I Peccatori, sottolineando come una scena in particolare gli abbia ricordato lo stile di Stanley Kubrick. Nolan, che ha moderato la proiezione, ha espresso entusiasmo per questa produzione, evidenziando le affinità artistiche tra i due registi.

Nolan ha adorato l'ultimo film di Ryan Coogler, protagonista di questa stagione dei premi, e in particolare una precisa scena che gli ha ricordato il grande Stanley Kubrick e la sua arte Lo scorso lunedì, Christopher Nolan ha moderato un evento speciale in cui è stato proiettato I Peccatori, l'ultimo film di Ryan Coogler. L'iniziativa rientrava nella campagna Oscar per il film, che nelle ultime settimane ha preso sempre più slancio. Durante la conversazione con Coogler, Nolan ha evidenziato la scena in cui l'antagonista del film, Remmick, e i suoi vampiri appena trasformati si esibiscono sulle note della canzone folk irlandese Rocky Road to Dublin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it