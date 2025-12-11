Mi diedero del fascista | Michele Placido racconta l’episodio su Giorgia Meloni che lo colpì ad Atreju

Michele Placido ricorda un episodio avvenuto ad Atreju, la festa di FDI, in cui fu insultato per aver elogiato Giorgia Meloni e l’ascesa di Fratelli d’Italia. L’attore ha condiviso come, durante una cena tra amici, gli sia stato rivolto un commento offensivo in relazione alla crescita del partito e alla figura della premier.

Ospite di Atreju, festa annuale di FDI, Michele Placido ha evocato con lodi la figura della premier Giorgia Meloni, ricordando come, durante una cena tra amici ai tempi della prima ascesa del partito, fosse stato insultato da alcuni commensali, per aver semplicemente fatto notare l’exploit elettorale di Fratelli d’Italia. “Dopo una cena pre-natalizia, di questi tempi, a casa con artisti e non solo, a un certo punto dico: “Oh, ma avete visto ‘sta Meloni? È arrivata all’8%. Certo che donne in politica così non ce ne stanno”». A quel punto si alza una donna, mi guarda e fa così: “Fascista, fascista, fascista!”, decine di volte. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Mi diedero del fascista”: Michele Placido racconta l’episodio su Giorgia Meloni che lo colpì ad Atreju

