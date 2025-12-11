MFE sfida i giganti e sogna la Serie A in chiaro | il piano di Piersilvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi annuncia i piani di MFE per portare la Serie A in chiaro su Canale 5, sfidando i giganti del settore. Con risultati record, la multinazionale dei media punta a espandersi a livello internazionale e a innovare l’offerta televisiva, consolidando la propria presenza nel panorama sportivo e mediatico.

Pier Silvio Berlusconi presenta i risultati straordinari di MFE, la multinazionale italiana dei media, e rivela l’ambizione di portare il campionato di Serie A su Canale 5, tra espansione internazionale e innovazione editoriale. Lo Studio 10 di Cologno Monzese è stato il palcoscenico di un brindisi natalizio che ha assunto i contorni di un vero e proprio manifesto strategico: Pier Sil. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - MFE sfida i giganti e sogna la Serie A in chiaro: il piano di Piersilvio Berlusconi

