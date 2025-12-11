Metz-Paris Saint Germain sabato 13 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Larga vittoria esterna per i parigini

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:00 si affrontano Metz e Paris Saint Germain in una sfida valida per la Ligue 1. Dopo lo 0-0 allo San Mames, il PSG di Luis Enrique cerca di riprendere la sua corsa in campionato. Ecco formazioni, quote e pronostici di una partita che si preannuncia interessante.

Fermati al San Mames sullo 0 a 0 il Paris Saint Germain di Luis Enrique riprende il suo percorso in Ligue1 andando sul campo del Metz. I grenatines si sono rifermati e ad Auxerre è arrivato il terzo KO consecutivo, con la squadra tornata all’ultimo posto in classifica assieme al Nantes. Torna dunque in discussione la panchina di Le Mignan, con la squadra che ha pagato gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Pronostico Metz vs Paris Saint-Germain – 13 Dicembre 2025 - Symphorien, andrà in scena una sfida di grande interesse in Ligue 1: Metz contro Paris Saint- news-sports.it