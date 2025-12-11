Metz-Paris Saint Germain sabato 13 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici PSG impegnato nel testacoda al Saint-Symphorien di Metz

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:00 si sfideranno Metz e Paris Saint Germain al Saint-Symphorien, in un incontro valido per la Ligue 1. Dopo lo 0-0 contro il Bilbao, il PSG torna in campo per affrontare il Metz in un match importante. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida.

Fermati al San Mames sullo 0 a 0 il Paris Saint Germain di Luis Enrique riprende il suo percorso in Ligue1 andando sul campo del Metz. I grenatines si sono rifermati e ad Auxerre è arrivato il terzo KO consecutivo, con la squadra tornata all’ultimo posto in classifica assieme al Nantes. Torna dunque in discussione la panchina di Le Mignan, con la squadra che ha pagato gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com