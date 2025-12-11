Mettiamoci d’accordo su cos’è ‘montagna’ | la patinata Cortina un luogo di spopolamento o altro?

La Giornata internazionale della montagna, giunta ormai alla 22ª edizione, invita a riflettere sul significato e il valore delle terre alte. Tra stereotipi, celebrazioni e realtà, questa ricorrenza solleva domande sulla percezione delle montagne e sul loro ruolo nel mondo contemporaneo. È un’occasione per approfondire il rapporto tra uomo e montagna, oltre le superficiali narrazioni.

Ha senso dedicare una giornata alle montagne? Ha senso che ogni anno arrivi in tutto il mondo un vento pieno di attenzioni e premure nei confronti delle terre alte? O anche questa è l'ennesima celebrazione vuota e retorica per costruire artificiosamente un senso comune senza fondamenti? La storia della Giornata internazionale della montagna ha ormai 22 anni. Venne istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel fatidico 2002, quando l'intero anno era dedicato proprio ai monti della terra. Si disse, perché dall'anno prossimo, ogni 11 dicembre, non facciamo proseguire le celebrazioni? Un giorno ogni dodici mesi, per parlare di problemi, risorse, cultura dei territori montani.

