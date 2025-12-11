Metroid Prime 4 | Guida completa alle abilità e ai potenziamenti di Samus

In Metroid Prime 4, l'esplorazione del pianeta Viewros rappresenta un percorso di scoperta e potenziamento. Samus utilizza un'ampia gamma di abilità e strumenti per superare ostacoli, sconfiggere nemici e progredire nella trama. Questa guida completa illustra tutte le capacità e i potenziamenti disponibili, aiutandoti a sfruttare al massimo le potenzialità della Cacciatrice nello spazio.

L'arrivo di Samus sul pianeta Viewros segna l'inizio di una crescita costante fatta di poteri, strumenti e trasformazioni indispensabili per avanzare nella storia. Ogni abilità viene sbloccata in un momento preciso dell'avventura e non può essere ottenuta in anticipo, ma conoscere la loro funzione permette di leggere con maggiore chiarezza la progressione del gioco. Tutto comincia con il Cristallo Psichico, che apre l'accesso alle prime Facoltà Psichiche e introduce il Visore Psichico. Da quel momento Samus può espandere la propria percezione, migliorare la sua armatura e rendere operativo il veicolo Vi O La.

