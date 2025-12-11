Metroid Prime 4 | Beyond è ottimo anche su Nintendo Switch 1 afferma Digital Foundry

Metroid Prime 4: Beyond, recentemente rilasciato su Nintendo Switch, ha riscosso ottimi giudizi, grazie a un risultato che Digital Foundry definisce sorprendentemente positivo. Nonostante le sfide tecniche, il gioco dimostra che è possibile offrire un'esperienza di qualità anche su piattaforme portatili, confermando l'impegno degli sviluppatori nel massimizzare le potenzialità della console.

Metroid Prime 4: Beyond è approdato su Nintendo Switch con un risultato che Digital Foundry definisce sorprendentemente positivo. Nonostante l’assenza del supporto HDR, dell’anti-aliasing e della modalità a 120Hz presenti su Switch 2, il titolo di Retro Studios riesce a imporsi come uno dei giochi visivamente più impressionanti sulla piattaforma originale. Nintendo non aveva fornito agli analisti una build Switch 1 prima del lancio, suscitando dubbi sulle prestazioni: dubbi che si sono rivelati infondati. In modalità docked, la versione Switch 1 renderizza gli ambienti a 720p e il visore di Samus a 900p, replicando la stessa tecnica della Switch 2 ma con valori dimezzati (1440p e 2160p sulla nuova console). 🔗 Leggi su Game-experience.it