Meteo Roma del 11-12-2025 ore 19 | 15

Le previsioni del tempo per Roma e il nord Italia il 11 e 12 ottobre 2025 indicano condizioni stabili, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e temperature stazionarie. Persistono addensamenti sulle coste adriatiche e in alcune zone del sud, mentre il resto del territorio rimane caratterizzato da tempo asciutto e soleggiato.

meteo e Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con velocità batte compatta lungo la Pianura Padana sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti basti anche su Liguria e settori costieri Adriatic ci in serata e nottata Ti rinnovano condizioni di tempo con ancora non mi batte lungo la Pianura Padana al centro al mattino cieli pienamente soleggiati qualche addensamento atteso sulle coste adriatiche al pomeriggio poche variazioni qua ancora tempo del tutto asciutto interateneo si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora direttamente i baffi lungo le coste orientali al sud Al mattino cieli soleggiati Salvo la presenza di addensamenti bassi lungo la Puglia al promemoria di giorno segnalate anche sul Cilento e coste tirreniche della Calabria nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con assenza di nuvolosità prevalente ancora non vi basta tra Molise e Puglia temperature minime massime stazionarie previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano

