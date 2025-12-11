Previsioni del tempo per Roma e il nord Italia per il 11-12-2025, con condizioni generalmente stabili e cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnate da temperature stazionarie e assenza di precipitazioni significative.

meteo e Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con velocità e compatta lungo la Pianura Padana sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti bassi anche su Liguria e settori costieri Adri apici intera di nottata Ti rinnovano condizioni di asciutto con ancora non mi batte lungo la Pianura Padana al centro al mattino cieli pienamente soleggiati qualche addensamento atteso sulle coste adriatiche al pomeriggio poche variazioni qua ancora tempo del tutto asciutto interateneo si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora direttamente i baffi lungo le coste orientali al sud Al mattino cieli soleggiati Salvo la presenza di addensamento i battiti lungo la Puglia al promemoria di giorno segnalate anche sul Cilento e coste tirreniche della Calabria nessuna variazione altrove in serata ancora tempo stabile con assenza di nuvolosità prevalente ancora non vi basta tra Molise e Puglia temperature minime massime stazionarie previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it