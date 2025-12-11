Meteo le previsioni in Campania per giovedì 11 dicembre 2025

Le previsioni meteo per la Campania di giovedì 11 dicembre 2025 indicano condizioni generalmente stabili. In particolare, ad Avellino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, senza precipitazioni previste. Ecco i dettagli delle condizioni atmosferiche previste nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3064m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2962m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

