Meteo le previsioni in Campania per giovedì 11 dicembre 2025

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3064m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2962m.