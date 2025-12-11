Meteo | inverno fermo sotto l’anticiclone e smog in forte aumento

L’Italia si trova ancora sotto l’effetto di un potente anticiclone, che ha bloccato l’arrivo delle perturbazioni invernali. Questa situazione ha causato un persistente stazionamento di temperature miti e, al contempo, un aumento significativo delle polveri inquinanti nell’atmosfera, determinando un’ondata di smog che interessa molte città del Paese.

Un'Italia sotto una cappa di inquinamento. L'inverno resta bloccato dall'anticiclone, che continua a insistere sul nostro Paese, favorendo livelli di smog eccezionalmente elevati. Il termine smog nasce dalla combinazione di smoke (fumo) e fog (nebbia) e indica proprio l'accumulo di inquinanti in condizioni di scarsa dispersione, come sta avvenendo in questi giorni. La fitta nebbia che avvolge la Val Padana da una settimana ha aggravato il problema: il limite consentito per le polveri sottili PM10 è di 40 µm per metro cubo, ma in diverse zone si sono superati ampiamente i 100 µm, con picchi soprattutto in Lombardia e Veneto.