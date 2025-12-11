Metalmeccanici nubi sul futuro | Stato di allerta su tutto il settore

Il settore metalmeccanico attraversa una fase di crisi che preoccupa anche a livello locale, con lo sciopero annunciato contro le misure del governo e le difficoltà nel comparto automotive. L’assemblea provinciale della Fiom Cgil di Perugia ha evidenziato lo stato di allerta generale, affrontando temi cruciali come il contratto nazionale e le sfide che coinvolgono anche Umbertide.

Lo sciopero contro la manovra del governo che si terrà domani, le difficoltà del settore metalmeccanico che toccano anche Umbertide, il contratto nazionale: sono solo alcuni dei temi al centro dell’assemblea provinciale della Fiom Cgil di Perugia tenutasi in città ieri, non a caso scelta per la profonda crisi che sta vivendo il mondo dell’ automotive, anche qui. Per Marco Bizzarri, segretario provinciale Fiom le aziende hanno "dovuto fare i conti con una massiccia espulsione dei lavoratori interinali dal ciclo produttivo a cui si è aggiunta l’apertura di alcune procedure di licenziamento ". Nell’ultimo periodo, ha rimarcato il sindacalista, c’è stata "l’apertura di tre procedure di licenziamento in altrettante imprese della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Metalmeccanici, nubi sul futuro: "Stato di allerta su tutto il settore"

