Metafora sulla libertà in scena al Teatro Nuovo
Al Teatro Nuovo di Pisa, il 14 dicembre 2025, va in scena la prima nazionale di
Pisa, 11 dicembre 2025 – Un testo di Dino Carlesi, l'indimenticato critico letterario di Pontedera, torna in scena sotto la guida e l'interpretazione di Piero Nissim che lo presenterà in prima nazionale domenica 14 dicembre ore 17.30 al Teatro Nuovo di Pisa in piazza della Stazione. Replica per le scuole superiori di Pisa e provincia la mattina del 15 dicembre alle ore 9.30. "Metafora sulla libertà" - questo il titolo - è un monologodialogo di grande intensità e attualità che affronta temi tutt'ora importanti per le giovani generazioni, quali la guerra, il rapporto d'amore fra i due protagonisti, il tempo che scorre per l'uomo fra passato e presente, il ruolo della poesia nell'emancipazione umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nel suo Diario di bordo dell’aeronauta Giannozzo, lo scrittore Jean Paul immagina un viaggio nei cieli come metafora della conoscenza: un volo tra ragione e follia, fede e desiderio di libertà. A #Wonderland Paola Del Zoppo, docente di Letteratura tedesca all - facebook.com Vai su Facebook
“Metafora sulla libertà” in scena al Teatro Nuovo - è un monologo/dialogo di grande intensità e attualità che affronta temi tutt'ora importanti per le giovani generazioni, quali la guerra, il rapporto ... Da lanazione.it