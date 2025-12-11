Meta acquisisce il 3% di Luxottica? Cosa sappiamo finora

Recenti indiscrezioni indicano che Meta avrebbe acquisito almeno il 3% di Luxottica, secondo un membro del consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica. La notizia solleva curiosità sull'eventuale strategia tra i due colossi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sulle motivazioni di questa possibile partecipazione.

Secondo un membro del consiglio di amministrazione del gruppo EssilorLuxottica, Meta sarebbe in possesso di almeno il 3% dell’azienda. Lo ha dichiarato martedì scorso, confermando così la proprietà del colosso USA dei social di una parte del proprietario del marchio Ray-Ban. Le due aziende collaborano da tempo proprio in merito agli occhiali digitali. Meta potrebbe possedere “almeno il 3%” di Luxottica. Sebbene la notizia non si ancora stata confermata da nessuna delle due aziende, la partecipazione di Meta era già stata, in realtà, segnalata da diverse fonti. A dare qualche informazione è José Gonzalo, direttore esecutivo della banca d’investimento pubblica francese Bpifrance e membro del consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it