Met Gala 2026 | nuovi dettagli anticipano un'edizione memorabile

Il Met Gala 2026 si avvicina, con nuove anticipazioni che promettono un’edizione indimenticabile. Il Metropolitan Museum of Art ha svelato i primi dettagli di questa attesa manifestazione, che ogni anno cattura l’attenzione globale, diventando il punto di riferimento della moda e dello stile internazionale.

I l conto alla rovescia per il Met Gala 2026 è ufficialmente iniziato. Il Metropolitan Museum of Art ha diffuso le prime informazioni sulla nuova edizione dell’evento che, ogni primavera, trasforma le scale del museo newyorchese nel palcoscenico più osservato della moda internazionale. Met Gala 2025: 5 outfit eleganti visti sul red carpet X Tra tema, co-chair e prime celebrity coinvolte, il quadro serata più glamour dell’anno comincia a delinearsi. Un appuntamento che, come sempre, unirà beneficenza, cultura pop e moda, accompagnando l’apertura della mostra primavera del Costume Institute. Ecco tutto quello che sappiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Met Gala 2026: nuovi dettagli anticipano un’edizione memorabile

Serata super conviviale alla nostra Cena di Gala! Un raduno nazionale che riunisce amici di lunga data e nuovi volti, in un’atmosfera calda e familiare, resa ancora più speciale dai deliziosi piatti a base di pesce gustati insieme. Una serata perfetta per celebrar - facebook.com Vai su Facebook

Met Gala 2026: Beyoncé, Venus Williams e Nicole Kidman saranno co-presidenti - Il dress code non è ancora stato reso noto, ma sarà coordinato con la mostra "Costume Art", che aprirà il 10 maggio al Costume Institute e che intende esplorare il "corpo vestito" nelle opere d'arte a ... Lo riporta it.fashionnetwork.com

Met Gala 2026, i co-chairs sono 3 icone femminili: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams - Previsto per il prossimo 4 maggio, il Met Gala 2026 vedrà Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams affiancare Anna Wintour nel fare gli onori di casa ... Come scrive vogue.it