Merz | non chiaro se Trump verrà a summit

15.45 "Ci attendono questioni difficili e siamo d'accordo su un punto: solo Kiev può decidere quali compromessi territoriali accettare". A dirlo il cancelliere tedesco Merz,in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Rutte,a Berlino.Il colloquio dei Volenterosi è stato "molto costruttivo e continueremo a sostenere l'Ucraina,"anche attraverso il congelamento dei beni russi in Europa", ha spiegato Merz. Ha poi detto che lunedì potrebbe esserci un vertice a Berlino, ma che non è ancora sicuro che Trump parteciperà.