Merz | non chiaro se Trump verrà a summit
Il summit si avvicina e la presenza di Trump resta incerta, alimentando incertezza tra i partecipanti. Merz sottolinea l'importanza di affrontare questioni complesse, ribadendo che esclusivamente Kiev può determinare i compromessi territoriali accettabili, evidenziando la delicatezza delle trattative in corso.
15.45 "Ci attendono questioni difficili e siamo d'accordo su un punto: solo Kiev può decidere quali compromessi territoriali accettare". A dirlo il cancelliere tedesco Merz,in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Rutte,a Berlino.Il colloquio dei Volenterosi è stato "molto costruttivo e continueremo a sostenere l'Ucraina,"anche attraverso il congelamento dei beni russi in Europa", ha spiegato Merz. Ha poi detto che lunedì potrebbe esserci un vertice a Berlino, ma che non è ancora sicuro che Trump parteciperà. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
